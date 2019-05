Produtores da região poderão abastecer o novo Hipermercado

Divulgação Produtores terão a oportunidade de abastecer a nova loja com produtos cultivados por eles assim visando um aumento dos negócios

Com a chegada do Atacadão prevista para inaugurar em junho em Três Lagoas, a prefeitura intermediou uma reunião na ultima quarta (8), do Departamento de Agronegócio e Desenvolvimento Rural da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) com produtores rurais da região de Três Lagoas os produtores abastecerem o Atacadão com os produtos de hortifrútis produzidos através do Programa Agricultura Familiar.



A empresa reconhece a possibilidade de contar com estes produtores e possibilitar o crescimento deles.



O produtor Julio Saito da Associação de Agricultores Familiares do Assentamento 20 de Março falou sobre a oportunidade. “Está aí uma chance de ampliarmos nossas rendas e expandir a produção, mas, para isso, temos que nos unir, pois, individualmente não teremos como honrar o compromisso. Se todos tiverem interesse, conseguiremos fechar este contrato e abastecer a loja com nossas hortaliças”, falou Julio.



Participaram da reunião representantes das associações Aspatrês, Asprocampo, Agrip, CooperaMs, dos Assentamentos 20 de Março, Pontal do Faia, Palmeira e o coordenador da Regional da AGRAER-MS (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Jurandir Xavier Duque Júnior.