Produção e abate de carne bovina crescem em MS

Famasul Foram abatidas 564 mil cabeças em 2018

A produção de carne bovina em Mato Grosso do Sul teve um crescimento de 12,6% . A quantidade produzida de 126,5 mil toneladas em janeiro e fevereiro de 2017 aumentaram para 142,5 mil toneladas nos dois primeiros meses de 2018. Os dados são da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SFA) analisados pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul).

O número de animais abatidos também aumentou, passando de 506 mil cabeças no primeiro bimestre de 2017 para 564 mil cabeças em 2018. A diferença representa 13,9% a mais na quantidade de gado. A participação das fêmeas corresponde a 50,5% deste total.

Relação de Troca

As contas do produtor rural de Mato Grosso do Sul ficaram mais apertadas neste ano. De acordo com o Boletim da Casa Rural, o preço do bezerro subiu no período analisado, enquanto que a arroba do boi gordo permaneceu no mesmo patamar de 2017.

“A relação de troca entre o bezerro e o boi gordo ficou em 1,92 unidade do animal de reposição, um resultado 3,5% menor que em 2017”, explica a analista técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira.