Produção de grãos deve registrar recorde de 215 milhões de toneladas

Divulgação O município de Coronel Sapucaia já encerrou a semeadura.

A estimativa de produção de grãos para a safra 2016/17 é de 215,3 milhões de toneladas, com aumento de 15,3% ou de 28,6 milhões de toneladas em relação a safra anterior de 186,7 milhões toneladas. Os dados são do 4º Levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que foi divulgado nesta terça-feira (10).



O resultado positivo se deve à produtividade média das culturas, em recuperação da influência negativa das condições climáticas da safra passada. A área total também tem previsão de ampliação em 1,3% ou de 745,6 mil hectares, quando comparada à safra anterior, podendo chegar, no total, a 59,1 milhões de hectares.



Para a soja, a projeção é de crescimento de 8,7% na produção, podendo atingir 103,8 milhões de toneladas, com aumento de 8,3 milhões de toneladas. A área é 1,6.% maior. O milho de primeira safra deverá alcançar 28,4 milhões de toneladas, com aumento de 9,9% ou de 2,5 milhões de toneladas frente à safra 2015/16 com ampliação de 3,2 % na área.