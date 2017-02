Produção de carne Nelore Natural supera as mil toneladas em 2016

As carnes com o selo Nelore Natural atingiram a produção de 1,22 mil toneladas em 2016, Embaladas pela Marfrig Global Foods (São Paulo/SP). O volume registrado é aproximadamente 82,5% superior ao verificado no ano anterior.



Entre os meses de janeiro e dezembro de 2016, a carne produzida com o selo é resultado dos abates de animais Nelore de pecuaristas participantes do PQNN, realizados nas unidades de Bataguassu (MS); Chupinguaia (RO); e Paranatinga (MT). Os dados são do levantamento do Programa Qualidade Nelore Natural (PQNN), coordenado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB, São Paulo/SP).



O valor das premiações pagas pela Marfrig foi de R$ 3,31 milhões. Em média, os pecuaristas receberam R$ 1,83 a mais na arroba dos animais abatidos dentro do programa da ACNB. Os neloristas que participam do programa recebem premiação de até 3% sobre o valor da arroba. Ao todo, no ano passado, foram abatidos 196,57 mil animais de 304 pecuaristas.