Produção de carne de frango em alta faz empresa de nutrição animal investir no setor

Divulgação/Assessoria João Carlos de Angelo , Zootecnista e Gerente de Produção da Guabi Nutrição Animal

As exportações do setor de avicultura considerando os produtos in natura e processados, atingiram 3,379 milhões de toneladas no período de janeiro a setembro de 2016, com desempenho de 6% superior do alcançado nos primeiros nove meses de 2015, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).



A Guabi Nutrição e Saúde Animal desenvolve e fabrica produtos como rações completas, suplementos minerais, dietas, núcleos e premixes, para atender as diferentes necessidades nutricionais e fases de crescimento de diversos animais. Com a produção de carne e frango em alta, a empresa investe cada vez mais no setor.



Para João Carlos de Angelo, zootecnista e gerente de produtos da Guabi, os produtores brasileiros têm perfeitas condições de atender à necessidade mundial de proteína animal, sendo que o Brasil deve responder pelo aumento de 46% nas exportações mundiais até 2023.



Foi com base neste propósito que a Guabi Nutrição e Saúde Animal esteve presente no encontro anual Poultry Science 2016, em Nova Orleans – Lousiana (EUA).



As novidades foram diversas na área de nutrição animal. Também foram apontadas tendências na área de bem-esta, sendo destacadas a produção de aves no sistema “free range”, ou seja, livre de gaiolas, e a redução do uso de antibióticos para atender a demanda global. Inclusive, em 2021 está prevista uma proibição mundial quanto à utilização de antibióticos.



De acordo com João, as alternativas são a aplicação de aditivos naturais destinados ao controle da flora intestinal do animal, o que pode favorecer o sistema imunológico e prevenir a proliferação de doenças.