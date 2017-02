Produção Agropecuária pode atingir R$ 545,9 bilhões em 2017

Divulgação As expectativas para a safra de grãos 2017 são favoráveis

As expectativas para a safra de grãos 2017 são favoráveis e a colheita está estimada em 219,1 milhões de toneladas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção e o aumento da produtividade são as principais razões para se obter um resultado favorável de faturamento da agropecuária neste ano. O resultado deve determinar o encerramento deste ano. Considerando o Valor Bruto da Produção (VBP) esperado de R$ 545,9 bilhões, resultado este, superior ao do ano passado, que foi de R$ 530 bilhões. Com aumento real de 2,9%.



Nesta segunda-feira (13) a estimativa, referente ao mês de janeiro, foi divulgada pela Secretaria de Política Agrícola (SPA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).



O coordenador-geral de Estudos e Análises da SPA, José Garcia Gasques, pontuou que “o aumento previsto para a produção de milho, soja, arroz, algodão e feijão, é a principal fonte desse crescimento da renda da agricultura em 2017”, afirma coordenador.



As lavouras representam 66,8% do VBP, e a pecuária, 33,2%. Em relação ao ano passado, as lavouras atingiram um crescimento real no valor de 5,6%, e na pecuária houve decréscimo de 2,2%.

Os produtos que podem ser citados pelo VBP são: o algodão herbáceo com aumento real de 14,9%; amendoim, 25,9%; banana, 16,5%; feijão, 38%; milho, 33%; fumo, 22,2%; soja, 5,7%; e uva, 30,3%. Na pecuária, o melhor desempenho vem sendo observado através da carne suína, leite e ovos. Esses produtos alcançaram melhora nos preços em 2017.