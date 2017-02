Produção agrícola tem alta de 8,4% no valor bruto da produção agropecuária

Divulgação/Assessoria Produção de milho deve ajudar no VBP de 2017

Com a expectativa de alta de VBP referente a produção de milho no ano de 2017, cereal deve influenciar em até 8,4% no VBP (Valor Bruto da Produção Agropecuária) do Estado. Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) divulgou a previsão, destacando que os produtos agropecuários produzidos no Estado, podem proporcionar R$ 29,1 bilhão neste ano.

Em comparação ano passado, as estatísticas apontam que o valor bruto da produção do milho foi de R$ 3,9 bilhões, com expectativa para R$ 5,4 bilhões neste ano.

Outro produto que deve ter alta considerável é a cana-de-açúcar. No ano passado, o valor bruto arrecadado com a safra foi de R$ 3,8 bilhões e este ano deve aumentar 3,1%, indo para R$ 3,9 bilhões.

A soja um dos principais produtos produzidos pelo Estado, lidera com a colaboração do VBP deste ano, estimativa é de gerar R$ 8,6 bilhões para Mato Grosso do Sul. Porém, na previsão para este ano, há uma queda de 3% em comparação com o ano passado, onde a produção do grão foi de R$ 8,9 bilhões.

Valor total estimado pelo Ministério, este ano é de R$ 18.861.032.252, sendo 8,4% maior que em 2016, onde o registro foi de R$ 17.399.811.350.

A pecuária segundo informações do Ministério, tem estimativa para 2017 de queda de 3,9% na pecuária, passando de R$ 10.720.681.110 em 2016 para R$ 10.297.507.587 este ano.

Com o recuo de 3,5% em um ano da pecuária bovina. Com relação ao ano passado, o valor bruto da produção foi de R$ 7.988.462.718 e neste ano a previsão é de R$ 7.704.707.642. Mesmo assim, a pecuária bovina ainda lidera o VBP de Mato Grosso do Sul.

Há previsão de queda de 9,9% também na produção de frangos este ano. Conforme os números do Mapa, o valor bruto deste ano deve ser de R$ 1.646.984.481. Em 2016, o valor foi de R$ 1.827.464.730.

Já a produção de ovos no Estado deve crescer, segundo os números do VBP. Ano passado, o valor era de R$ 174.281.201 e este ano sobe para R$ 189.535.140.

Somando os valores da agropecuária, o Valor Bruto da Produção de Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Ministério em janeiro de 2017, deve ser de R$ 29.158.539.840, crescimento de 3,6% em relação ao ano passado.