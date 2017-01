Produção agrícola se fortalece frente à economia do país, diz Geller

Durante apresentação, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), do 4º Levantamento da safra 2016/2017. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, afirmou nesta terça-feira, 10, que, em um ambiente de crise, a "produção agrícola está dando uma resposta muito forte à economia do País". Geller chamou atenção ainda para o fato de as projeções de safra estar aumentando "mês após mês".



A apresentação dos números foi feita durante coletiva de imprensa, onde o superintendente de Informações do Agronegócio da Conab, Aroldo Antônio de Oliveira Neto, destacou, ainda, o fato de a projeção de safra ter saltado de 213 milhões para 215,3 milhões do 3º para o 4º levantamento da Conab.



"Se o clima se consolidar na forma que está vindo, teremos mais notícias boas", afirmou o secretário, durante apresentação, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a estimativa de produção total, considerando a soja e outros grãos, é de 215,3 milhões de toneladas. Isso representa um aumento de 15,3% ou 28,6 milhões de toneladas em relação à safra anterior. No caso da soja, a projeção é de crescimento de 8,7% na produção, para 103,8 milhões de toneladas.