Procura por gestores e executivos no agronegócio cresce 25%

O mercado de trabalho do setor agropecuário está cada vez mais aquecido. Os bons números do agronegócio no Brasil e a profissionalização de empresas familiares são alguns dos fatores que influenciam o cenário. A procura por profissionais para ocupar cargos de diretoria e gerência aumentou. A contratação de trabalhadores com perfil técnico e de gestão registrou alta de 25% no último ano.

De acordo com a Michael Page, empresa de recrutamento e seleção de executivos de média e alta gestão, a demanda nacional foi impulsionada por companhias que buscam expandir seus processos. A situação continua crescente em 2018, com a profissionalização das companhias aliada a necessidade de contratação de gestores.

"Serão essas pessoas as responsáveis pela nova fase que essas empresas estão optando, seja para estruturação de processos, ampliação de mercado ou internacionalização da operação", explica Marcelo Botelho, gerente da Michael Page para o setor Agro.