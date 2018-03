Previsão de colheita da soja aumenta para 9 milhões de toneladas

Tamanho do texto

Aprosoja/MS Região norte é a mais avançada na colheira com 82,2% de soja colhida

A previsão da colheita da safra 2017/2018 de soja em Mato Grosso do Sul aumentou 3%. A estimativa da Associação dos Produtores de Soja de MS (Aprosoja/MS) é que a produção da oleaginosa alcance aproximadamente 9,048 milhões de toneladas.

De acordo com a Circular Técnica, a produtividade média de MS é de 58 sc/ha. Para o presidente da Aprosoja/MS, Juliano Schmaedecke, o clima favoreceu o desenvolvimento das lavouras e levaram o potencial produtivo. “Com isso, o agricultor conseguiu colher duas sacas a mais por hectare”, afirma.

De acordo com informações do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga/MS), mais de 85% da área da soja já foi colhida. A região norte tem a maior taxa de avanço, em torno de 82,2%

Conforme consultas aos sindicatos rurais e/ou empresas de assistências técnicas dos municípios e informações obtidas em campo, houve evolução da colheita da soja nas regiões Sul, Centro e Norte do estado, sendo o Norte a região com maior taxa de avanço, em torno de 82,2%.

Em relação ao plantio do milho safrinha, nos últimos 10 dias, os trabalhos no campo evoluíram cerca de 24 pontos percentuais da área, até o dia 16 de março. Com isso, até o momento, a semeadura atingiu 81,4%