Preços dos frangos sobem, mas retração no consumo limita altas

Jonas de Oliveira/ANPR com arroba do boi estável, mercado do frango tem alta

Os preços do frango vivo e da carne tiveram novas altas nos últimos dias, mas a típica retração do consumo na segunda quinzena já começa a limitar as valorizações. Conforme pesquisadores do Cepea, para o animal vivo, o aumento esteve atrelado à maior procura para abate.

Entre 9 e 16 de fevereiro, a variação positiva mais intensa, de 5,5%, foi verificada no estado de São Paulo, com a média a R$ 2,62/kg nessa quinta-feira, 16. No atacado da Grande São Paulo, a cotação do frango inteiro congelado subiu 4,1% no mesmo período, com o quilo negociado na média de R$ 3,92. Para o frango resfriado, na mesma região, a alta foi de 1%, a R$ 3,76/kg.

Fonte: Cepea, da Esalq/USP