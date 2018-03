Preço do milho aumenta 12,84% em Mato Grosso do Sul

Aprosoja/MS Em relação a primeira semana de março do ano passado, a alta foi de 18%

O preço do milho em Mato Grosso do Sul subiu 12,84% entre os dias 02 e 09 de março. A cotação do grão saltou de R$ 27,25 para R$ 30,75 a saca. Os dados são do último Boletim da Casa Rural, da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul).

De acordo com o analista técnico, Luiz Gama, em relação ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 18%. “Fatores internos e externos impulsionaram o mercado do milho. Em destaque, a perspectiva de aumento da demanda por parte da indústria de proteína animal”.

O analista explica que o mercado internacional continua influenciando o crescimento das exportações, assim como a redução da oferta de milho, principalmente da Argentina. “O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) estima uma queda de 7,6% na produção do país vizinho e uma diminuição de 9% nas exportações”.

Plantio

Segundo dados do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga/MS) da Associação dos Produtores de Soja de MS (Aprosoja/MS), o plantio de milho safrinha em Mato Grosso do Sul totalizou 61% nos municípios que são monitorados.