Preço do leite registra recuperação em MS

Março será um mês positivo para a cadeia produtiva leiteira de Mato Grosso do Sul. É o que apontam os dados do Boletim Rural de Bovinocultura de leite, elaborado pela Federação de Agricultura e Pecuária de MS (Famasul).

A estimativa para este mês é uma valorização de 5,4% no preço do leite produzido no Estado. “A produção está menor, o que intensifica a concorrência entre as indústrias do setor”, afirma a analista técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira.

De acordo com o levantamento, no mês de fevereiro, a matéria-prima teve uma recuperação de 4,4% comparada a janeiro. A analista explica que esta retomada se deu em razão do aumento da capacidade de pagamento das indústrias, além da queda da oferta do leite.

Em relação aos produtos da cadeia produtiva, os maiores responsáveis pelo aumento foram o Leite cru (spot), que cresceu cerca de 9 pontos percentuais; a bebida láctea (0,3%) e a manteiga (2,4%).

O boletim pode ser conferido na íntegra no site portal.famasul.com.br.