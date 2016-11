Preço da soja aumenta seguindo a alta do dólar

Divulgação Estados Unidos, Brasil e Argentina apontam recordes na safra 2017

Um estudo divulgado pelo Instituto Mato Grossense de Pesquisa Agropecuária mostrou a necessidade de custear a safra 2016/2017, no valor de R$ 17,37 bilhões, o aumento é 6,2% a mais do que o gasto dos produtores para a lavoura na safra passada que alcançou o valor de R$ 16,35 bilhões de gastos.



De acordo com o instituto, a participação estava sendo reduzida drasticamente no financiamento, desde a safra 2015/2016, com isso a participação no funding de uma safra para a outra de 17% para 14%, enquanto os tradings cresciam de 17% para 24%.



A demanda norte-americana tem colaborado par ao aquecimento da soja, tornando o cenário dos preços mais firmes no mercado internacional. As cotações do grão subiram no mês de novembro, com o dólar voltando a se valorizar em relação ao real, no Brasil.



A tonelada do farelo de soja ficou cotada, em média, em R$ 1.281,48, em São Paulo, sem frete, segundo levantamento da Scot Consultoria.



A exportação semanal de soja para os Estados Unidos somaram 2.090,724 milhões de toneladas. Conforme divulgação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), as expectativas do mercado variavam de 1,8 milhão a 2,1 milhão de toneladas.



O país embarcou mais de 800,967 mil toneladas de milho, contra 876 mil da semana anterior e o total ficou abaixo do intervalo esperado pelos traders, de 850 mil a 1,050 milhão de toneladas. Assim, o total já embarcado do cereal alcança as 12.539,318 milhões de toneladas.



O Estados Unidos já encerrou a lavoura, colocando em armazéns os grãos da última safra, concluindo as expectativas da produção.



"A verdade é que a soja parece que entrou em lua de mel com Donald Trump [presidente eleito dos Estados Unidos]", diz Fernando Muraro, da AgRural de Curitiba.



Na América do Sul, o Brasil e a Argentina ainda podem sofrem problemas climáticos, porém apontam patamares recordes nesta safra.