Prazo para declaração de rebanho de equídeo é prorrogado em MS

Divulgação/Assessoria Prazo encerra no dia 31 de março

O prazo para a declaração ou atualização do rebanho de cavalos, mulas, jumentos, burros e pôneis foi prorrogado em Mato Grosso do Sul. Agora a população tem mais 90 dias de chance para a realização.



Aproximadamente 422 mil equídeos estão cadastrados no sistema Iagro. A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro) publicou, no Diário Oficial do Estado, a alteração da data para 31 de março de 2017.