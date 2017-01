Prazo da Contribuição Sindical Rural pessoa jurídica termina dia 31 de janeiro

O prazo para o pagamento da CSR (Contribuição Sindical Rural) pessoa jurídica termina no dia 31 de janeiro. O alerta é do Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS) para os empresários do setor.



A contribuição é calculada com base no Valor da Terra Nua Tributável da propriedade, constante no cadastro da secretaria da Receita Federal, utilizado no lançamento do ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.



É importante destacar que o pagamento da contribuição colabora para o fortalecimento e representatividade do setor agropecuário refletindo no melhor atendimento da classe produtora. O montante arrecadado tem suas porcentagens divididas entre o Ministério do Trabalho e Emprego (20%), Confederação (5%), Federação (15%) e Sindicatos Rurais (60%).