Plantio de café no Brasil tem valor bruto de produção em R$ 23,6 bilhões

Divulgação Volume do café exportado de janeiro a outubro tem receita cambial em US$ 4,3 bilhões

A receita cambial gerada com as exportações foi por volta de US$ 571 milhões, ao preço médio de US$ 171,47 por saca, o valor bruto da produção estima que o faturamento bruto médio dos produtores de café será de R$ 23, 64 bilhões em 2016.



Segundo a Secretaria da Política Agrícola (SPA), do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – Mapa, o relatório referente à pesquisa Estatística do Café do mês de outubro de 2016, destaca que foram exportadas 3,3 milhões de sacas de café no Brasil nesse mês, considerando o maior volume mensal deste ano.



O Observatório do Café do Consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café, dispõe no site para acesso o Informe Estatístico do Café e o Valor Bruto da Produção.



Esse montante representa 5,9% da receita total com exportações do agronegócio brasileiro e posiciona o café no quinto lugar no ranking das receitas cambiais obtidas com as exportações dos produtos do agronegócio.



As exportações do agronegócio brasileiro geraram no total, US$ 73,1 bilhões nesse período.