Plantio de arroz nesta safra é o mais atrasado em 8 anos

Gustavo Tojan Apenas 6% da área destinada à cultura foi plantada até agora

O plantio de arroz do Rio Grande do Sul nesta safra é o mais atrasado em 8 anos, de acordo com o Instituto Rio Grandense de Arroz, o Irga. Apenas 6% da área destinada à cultura foi plantada até agora, começo de outubro. No ano passado, nesse mesmo período a semeadura chegou a 36%, 30% a mais que neste ano. O excesso de chuva é um dos principais motivos para o atraso dos trabalhos no campo.

O produtor rural, Gustavo Toja, de Uruguaiana, RS, disse que a situação de sua lavoura está cada vez mais díficil. "Estamos plantando a safra no barro e ninguém imagina o quanto nós estamos sofrendo para produzir uma saca de arroz", disse.

Segundo Tojan, é praticamente impossível continuar a plantação. "Eu não vejo como tocar a propriedade que herdei do meu avô.Todos ganham dinheiro nas custas do produtor, menos nós. Como vamos conseguir colocar comida na mesa dos brasileiros", questionou.

A previsão do tempo indica a possibilidade de mais chuvas acontecerem no sul do país.