Pecuária Orgânica aumenta produtividade no Estado

O uso da nutrição e medicamentos homeopáticos podem alavancar a produtividade e o lucro nas fazendas de MS, segundo alunos do curso Técnico em Agronegócio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar/MS).



Os produtos de origem animal, vegetal e mineral, tem sido incentivados para uso em grandes rebanhos, e com isso alcançando o crescimento de criadores de gado adeptos no Estado.



Além de descartar os efeitos colaterais, os medicamentos homeopáticos podem ser utilizados em animais de todos os portes, de forma preventiva, como na nutrição ou com finalidade medicamentosa.



A pecuária orgânica preza por essa qualidade do alimento, que não se pode ter produto químico.