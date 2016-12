Pecuária leiteira de MS recebe incentivo e expectativa é aumentar 20% produção anual

Deurico Ramos/Capital News O governador Reinaldo Azambuja durante solenidade de entrega de refrigeradores e ordenhadeiras

A produção de leite em Mato Grosso do Sul tem projeção de crescimento de ao menos 20% para o próximo ano. A estimativa é do diretor-presidente de Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Enelvo Feline, que falou à imprensa na manhã desta segunda-feira (5), durante solenidade de entrega de 28 refrigeradores de leite e 131 ordenhadeiras para 37 cidades e associações de pequenos produtores rurais.





Enelvo destaca que os aparelhos serão importantes para dar melhores condições para a cadeia produtiva do leite, “pois levará tecnologia ao homem do campo”.



Atualmente, Mato Grosso do Sul produz em média 1,5 milhão de litros de leite por dia, e a meta é ampliar em ao menos 20% a produção através do incentivo à agricultura familiar.



Os 159 equipamentos foram adquiridos através de dois convênios que somados equivalem mais de R$ 600 mil de fomento a agricultura familiar sul-mato-grossense.



Do total, R$ 220 mil foram aprovados para a compra dos 28 resfriadores, sendo parte do dinheiro oriunda da União e a outra de contrapartida do executivo Estadual. Já para a compra das 131 ordenhadeiras foi movimentada a ordem de R$ 454.963,00. Montante que também reúne recursos do governo Federal e do Estado.



Durante a solenidade, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), destacou a importância do investimento em tecnologia que propicia aumento na produção e agrega valor ao produto final.

“É muito importante que esses produtores tenham esse incentivo porque assim é possível se ter mais competitividade no mercado. Melhorias no armazenamento, coleta e produção gera qualidade e agrega valor. Quanto melhor for a qualidade do leite captado maior valor terá para a indústria”, disse.



Incentivo

A estimativa é de que 168 pequenos produtores rurais sejam atendidos em 18 municípios do Mato Grosso do Sul. Enquanto que, com as ordenhadeiras, o total de produtores familiares atendidos será equivalente aos 131 equipamentos adquiridos pela Agraer, autarquia da Sepaf (Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar).

Os 131 produtores que receberão as ordenhadeiras são de 29 municípios, sendo eles: Anastácio, Aquidauana, Nioaque, Bandeirantes, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Rochedo, Sidrolândia, Terenos, Camapuã, Costa Rica, São Gabriel do Oeste, Dourados, Rio Brilhante, Vicentina, Iguatemi, Itaquiraí, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Paranaíba, Selvíria e Três Lagoas.



No caso dos resfriadores de leite, 7 unidades serão direcionadas as prefeituras que terão a incumbência de destinar aos produtores. Rio Verde, Aquidauana, Eldorado, Ivinhema e Japorã são as cidades que seguirão estes trâmites.



Os outros 13 municípios contemplarão as famílias rurais, diretamente, por meio de associações. Bodoquena, Cassilândia, Glória de Dourados, Itaquiraí, Mundo Novo, Nioaque, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Três Lagoas, Sidrolândia, Paranhos e Rio Negro são as localidades que entram nesta linha.



Mais investimentos

Durante o evento, Azambuja anunciou ainda que o governo está fazendo esforço para que investimentos destinados à agricultura familiar sejam mais frequentes.



Ele lembrou que entrega feita hoje, mas que a intenção do governo é atender a todos os municípios nas próximas entregas. A previsão é de que 26 resfriadores e 97 ordenhadeiras sejam entregues no próximo ano. O governo pretende expandir os investimentos para outras áreas da agricultura familiar, como a produção de sementes e erva-mate, por exemplo.