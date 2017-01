Pecuária fecha ano com decréscimo nos preços do boi

Famasul Volume de abates recuou alcançando 4,9%

Com queda no preço da arroba e menor volume de animais abatidos, pecuária encerra 2016. Dados divulgados pela Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul) apontam que, na primeira quinzena de dezembro, o valor da arroba atingiu valor de R$134,70, retração de 3,4% em relação a novembro.



No acumulado do ano, houve crescimento nominal. Mas levando-se em consideração a inflação, o cenário também foi de desaceleração. De janeiro a novembro, o preço da arroba do boi gordo caiu de R$135,48 para R$ 132,25.



O comportamento do mercado interno, em decorrência da crise econômica nacional, também interferiu no volume de abates neste ano. No acumulado de janeiro a novembro, o volume de animais abatidos corresponde a 714,1 mil toneladas de carne, queda de 4,9% no comparativo a igual período do ano passado.