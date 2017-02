Pauta do Consórcio e do Fórum Brasil Central tem mercado comum como tema

Divulgação/Assessoria Assunto tem como objetivo aumentar o acesso de itens e isentar tributos aos agricultores

Nesta quinta-feira (2), aconteceu a primeira reunião do ano do Consórcio Brasil Central e do Fórum de Governadores Brasil Central, onde o assunto principal dá continuidade à construção de um sistema de operações cooperadas entre os estados do Centro-Oeste (MS, MT, GO e DF), além de Tocantins e Rondônia, alinhavada ano passado.



Com o objetivo de derrubar ou isentar barreiras tributárias e permitir fluxo mais livre de mercadorias em itens que o consórcio decidir como prioritários, incrementando a circulação de mercadorias tanto para consumo como para industrialização.



A criação do mercado comum, de acordo com secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, aponta que “a união vai fortalecer os estados e aumentar a competitividade em âmbito regional”, avalia Riedel.