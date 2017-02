Oscilação nos preços predomina no mercado do boi gordo

Divulgação/Famasul Oscilação no preço predomina no mercado do boi gordo

Mercado do boi gordo continua com oscilação nos preços, ainda que as alterações nas referências ocorram gradativamente. No fechamento da última quinta-feira (2/2), ocorreram oscilações na venda do boi gordo.



A falta de sustentação nos preços e a dificuldade de vendas para a carne gera este cenário de preços para os animais terminados. No mercado atacadista de carne bovina com osso, cotações estáveis. No atacado de carne bovina sem osso e no varejo, cujo fechamento semanal fazemos hoje, as quedas foram de 1,9% e 0,4%, respectivamente.