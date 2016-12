Obra de ampliação da Fibria na cidade de Três Lagoas atinge 71% de execução

Divulgação Projeto Horizonte 2 irá aumentar a produção anual de celulose da companhia

A nova fábrica tem previsão de início de funcionamento a partir do quarto trimestre de 2017, aumentando em 1, 95 milhão de toneladas a produção de celulose da companhia. A ampliação faz parte do projeto Horizonte 2, um dos maiores projetos privados em curso no Brasil.



Segundo o presidente da Fibria, Marcelo Castelli, “as obras do Projeto Horizonte 2, seguem à frente do cronograma e abaixo do custo inicialmente previsto. Esse projeto, que irá ampliar a nossa liderança no mercado global de celulose, cria para a indústria uma nova referência mundial de curva de execução em função da alta produtividade que temos obtido”.



A Fibria apresenta hoje (01), investimentos de Capital que não estão incluídos nos valores previstos para a ampliação da unidade de Três Lagoas, durante o 6° Fibria Day, encontro anual entre analistas de mercado, investidores e os principais executivos da companhia na Bolsa de Valores de Nova York.



O valor do investimento de capital (Capex) no valor de R$ 2,06 bilhões ( US$ 604 milhões) em 2017.



A Fibria estima que o Projeto Horizonte 2 entrará em operação com uma capacidade de produzir 300 mil toneladas de celulose em 2017.



No ano seguinte, com a curva de aprendizagem, a segunda linha da unidade de Três Lagoas já terá capacidade de produzir 1,74 milhão de toneladas de celulose de eucalipto, chegando a 1,85 milhão de toneladas/ano em 2019.



Já em 2020, estima-se estar operando em sua capacidade máxima de 1,95 milhão de toneladas de celulose por ano.