Novo aplicativo para os produtores de cana-de-açúcar é lançado pela ADAMA

Para combater de forma efetiva os problemas na plantação, a Adama lança um aplicativo que auxilia na tomada de decisões para o controle de plantas daninhas que se desenvolvem na cultura.



O produtor aumenta a sanidade da lavoura, evita desperdícios que elevam o custo e, consequentemente, aumenta sua rentabilidade. O objetivo do Adama Cana é indicar ao agricultor o melhor produto e a melhor dose para cada tratamento, assim é possível aperfeiçoar os recursos e salvar o histórico de produtos aplicados em todas as áreas.



O Adama Cana conta com um banco de dados único no segmento e que permite que o produtor selecione as variações que podem interferir em sua decisão como: tipo de cana, de solo, momento da aplicação e plantas infestantes.



“As tecnologias digitais são grandes parceiras da agricultura. Nós investimos em soluções que proporcionem comodidade ao produtor como o Adama Cana e outros diversos serviços agrodigitais.” Diz Roberson Marczak, gerente de Inovação da Adama Brasil.