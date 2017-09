Novas dietas derrubam mercado do trigo, diz analista

Pixabay Dieta que restringe uso de carboidratos faz com que consumo do trigo caia em todo o mundo

As dietas sem glúten e de baixo uso de carboidratos (low carb) são as responsáveis pela queda dos preços de trigo em todo o mundo e, especificamente, nos Estados Unidos. A afirmação foi feita pelo analista de Oleaginosas e Comércio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), William George, durante palestra na Bolsa de Cereais de Buenos Aires nesta quarta-feira (27).



"O efeito das dietas low carb e sem glúten nos preços é muito evidente. Deram um grande golpe. A demanda interna por trigo nos Estados Unidos baixou muito ao passo que mais gente consegue perder peso, essas dietas se popularizaram muito. Isso também é popular em outros países, ainda que em menor nível," afirmou George.



Um segundo motivo indicado pelo especialista foi o aumento da produção na Rússia e na Austrália. "A Rússia mostrou que é um player que veio para ficar e competitir muito forte. Houve uma superprodução deles e conquistaram mercado. Mas com a queda muito grande na produção nos Estados Unidos e na Austrália, os preços devem se recuperar parcialmente," previu o analista.