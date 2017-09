Na presença de ministro, governador pede renovação de convênio para área da sanidade em MS

Kelly Ventorim/Iagro Titular do Mapa recebeu pedido formal de renovação do convênio

A evolução e a excelência do trabalho de defesa vegetal e animal do Estado de Mato Grosso do Sul foi destacada pelo governador Reinaldo Azambuja, em nome dos servidores da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), durante a vinda do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Blairo Maggi ao Estado, nesta quinta-feira (21), como forma de demonstrar a importância da continuidade dos convênios firmados entre os governos federal e estadual, e que garantem recursos para pagamento de custeio, aquisição de veículos e investimentos na vigilância, principalmente nas regiões de fronteira.



O pedido foi feito durante a assinatura de adesão de Mato Grosso do Sul ao Programa Agro +, que incentiva a desburocratização do setor produtivo. O ato que aconteceu no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, e contou com a presença do Ministro Blairo, uma comitiva do Ministério, parlamentares do Estado, secretários de Estado, as principais lideranças representativas do setor produtivo, além de prefeitos e outras autoridades.



O convênio sobre o que se referiu o governador Reinaldo Azambuja teve sua renovação solicitada através de documento entregue ao ministro pelas mãos do secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, e que trata de recursos utilizados na aquisição de bens e no custeio das ações em Defesa Sanitária Animal e Vegetal.



O convenio executado em 2016 e 2017 teve o valor de R$ 3.247.200 (Custeio: R$ 1.542.120/ Investimento: R$ 1.705.080), alem da contrapartida: R$ 360.800, alcançando o valor global de R$ 3.608.000. O montante utilizado na aquisição de 22 novos veículos, entregues durante a visita de Maggi. A Iagro recebeu 16 utilitários do tipo pick-up cabine estendida, 06 veículos utilitários tipo pick-up cabine dupla.



Para o secretário Jaime Verruck, a conquista do reconhecimento nacional pela excelência no trabalho de prevenção a febre aftosa, que resulta em convites aos técnicos da Agência para palestrar em todo país, é reflexo da parceria com o Ministério da Agricultura, mas, principalmente, da parceria do produtor. O Estado tem 98% de cobertura vacinal contra a doença.



Presente nos 79 municípios sul-mato-grossenses, a Agência, que atua desde a emissão de documentos até a fiscalização das condições sanitárias dos rebanhos, também tem reconhecimento de excelência nos trabalhos realizados nas áreas de sanidade vegetal, com destaque especial para o vazio sanitário da soja, cadastro das áreas e período de semeadura, intensamente fiscalizados e, como lembra o presidente da Iagro, Luciano Chiohetta, também apresenta números positivos graças à parceria com o produtor.