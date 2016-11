Multinacional Tilabras aguarda concessão para instalação de Frigorífico de Tilápia no Estado

O maior frigorífico do Brasil aguarda concessão do governo federal para explorar a superfície fluvial do Rio Paraná, caso seja autorizado será instalado no município de Selvíria, na região do Bolsão e distante da Capital em 404 km.



Mato Grosso do Sul é um dos maiores exportadores de carne bovina do País e pode se tornar referência na piscicultura. O projeto prevê a injeção de U$ 51 milhões, o equivalente a mais de R$ 150 milhões na aqüicultura do Estado e a geração de 1,8 mil empregos diretos, além do fomento aos pequenos e médios produtores, já que além da própria produção, a indústria pode absorver a produção de terceiros, como pequenos produtores.

Divulgação Produção de tilápia





“Em relação à produção de carnes, Mato Grosso do Sul ainda tem um potencial de crescimento fantástico na área da piscicultura, com excelente tecnologia, seja na produção de tilápia no rio Paraná está só começando. Nós já atraímos o investimento que será instalado no município de Selvíria. Temos água, espaço e muita capacidade empreendedora”, aponta o Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Jaime Verruck.



A empresa Tilabras é fruto da parceria entre uma das maiores produtoras de tilápia do mundo, a americana Reagal Springs, e a brasileira Axial. Atualmente, a tilápia é a espécie mais criada no Brasil, representando 45,4 % do total nacional. Segundo dados do Ministério do Abastecimento a produção da espécie aumentou 9,7% em relação a 2014.