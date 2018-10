MS tem o 4º maior rebanho de bovinos no Brasil, aponta IBGE

Assessoria / Divulgação Houve redução de 1,50% em relação a 2016

O Mato Grosso do Sul tem o 4º maior rebanho de bovino do País, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O município de Corumbá detém o maior rebanho bovino do estado, e o 2º maior do País, com quase 1,9 milhão de cabeças.

No entanto, o levantamento, elaborado em 2017, revela que houve redução de 1,50% em relação a 2016. O município Ribas do Rio Pardo apresentou o segundo maior rebanho (1,14 milhão de cabeças) de MS e terceiro do país. A cidade vem seguida por Aquidauana, com 800,8 mil animais, Porto Murtinho, com 691 mil cabeças, e Três Lagoas, com 629,3 mil animais.

Os dados também apontam que, tiveram crescimento os rebanhos de suíno (13,1%) e galináceos (4,22%). Os demais rebanhos apresentaram redução: bubalino (-4,60%), equino (-21,5%), caprino (-18,8%), ovino (-31,6%), e codornas (-0,12%).

Suínos

O estudo revelou que o efetivo de suínos foi de 1,4 milhão de cabeças, o que representa um crescimento de 13,1% em relação a 2016. Em comparação com as outras Unidades da Federação, MS tem o 7º maior rebanho do país. No estado, os municípios Glória de Dourados (236.765 cabeças) e São Gabriel do Oeste (232.500 cabeças) tiveram os maiores efetivos em 2017.

Galináceos

O efetivo de galináceos no estado foi de 25,7 milhões de cabeças em 2017, aumento de 4,2% em relação a 2016, sendo o 12º maior efetivo do País. Os municípios do estado com maior concentração desse efetivo são Sidrolândia, com 8,2 milhões de cabeças e Caarapó, com 2,7 milhões, ambos representando 42,4% do efetivo do estado.

Já o montante de galinhas no estado foi de 3,3 milhões de cabeças, uma queda de 0,5% em relação ao ano anterior. No Brasil MS ocupa o 13º lugar. A produção de ovos de galinha em MS foi de 47 milhões de dúzias (14º no ranking nacional), representando um aumento de 3,1% em relação a 2016. O município de Terenos é o maior produtor de ovos no estado, com 22,7 milhões de dúzias, representando quase a metade (48,3%) da produção de MS.

Leite

Em Mato Grosso do Sul, número de vacas ordenhadas em 2017 foi de 230.184

animais, 11,1% menor em relação ao ano anterior. O município com maior número de ordenhas foi Paranaíba, com 13.750 cabeças, o que representa um aumento de 48,5% no município se comparado a 2016.

Mesmo com a queda no número de vacas ordenhadas, a produção de leite cresceu no estado. Em 2017, ela foi de 345,5 milhões de litros, cerca de 2,4% a mais do que no ano anterior. Itaquiraí manteve a posição de maior produtor de leite no estado, com 26 milhões de litros, a mesma quantidade de 2016. A produção brasileira de leite em 2017 foi de cerca de 33,5 bilhões de litros, com retração de 0,49% em relação a 2016.

Piscicultura

A produção total da piscicultura em Mato Grosso do Sul foi de 18 mil toneladas, 2,6 vezes mais do que a produção no ano anterior. A tilápia seguiu como a espécie mais criada, representando no estado 87,40% da produção total, com 15,8 mil toneladas.

Sendo que a produção da variedade de peixe aumentou 2,98 vezes no estado, em relação ao ano anterior. Em 2017, foram produzidos 15.767.900 quilogramas, a 6º maior produção entre as Unidades da Federação. Em termos municipais, Aparecida do Taboado continua na liderança do ranking da produção desse peixe no estado, com 11 mil toneladas. A produção de pacu e patinga em Mato Grosso do Sul também aumentou: foram produzidos 957.990 kg, 53,9% a mais em relação ao ano anterior.