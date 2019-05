Ministra participa de evento na fronteira e fala da importância de lideranças rurais

Divulgação/Famasul Evento foi realizado para inauguração de um armazém de sementes

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, participou na semana passada de um evento na fazenda Jotabasso, em Ponta Porã, e falou para diversas autoridades e centenas de participantes da importância de lideranças rurais no potencial produtivo de MS.



A ministra enfatizou o papel da CNA, das Federações e dos Sindicatos Rurais. “Nós precisamos cada vez mais dessas entidades para defender o produtor rural. Nós precisamos muito das nossas federações e da CNA, que são instituições respeitadas”, salientando a importância da união do setor.



Na propriedade foi inaugurado um armazém de sementes, moderno e projetado para atender a demanda interna do insumo, atualmente, em sua maioria, importado pelos produtores. Um dos anfitriões do eventos, o presidente do Conselho Administrativo da Jotabasso, José Américo Basso, afirmou: “Alcançar essa estrutura atual é o resultado de um trabalho desenvolvido há mais de 50 anos”.

Em seguida o diretor-superintendente da Jotabasso, Airton Francisco de Jesus, contou a trajetória dos fundadores da propriedade. “Naquela época não tinha tecnologia e pouca informação. Hoje, ainda existem muitos desafios, porém são outros”.



A ampliação da infraestrutura de armazéns da propriedade aumenta em 50% a capacidade de armazenamento de grãos e sementes. Para o governador de MS, Reinaldo Azambuja, o setor rural oportuniza desenvolvimento ao estado. “A área destinada ao plantio de soja está prevista em 3 milhões de hectares. Isso gera oportunidades. Precisamos melhorar a logística para aumentar a competitividade”.

Divulgação/Famasul Evento foi realizado para inauguração de um armazém de sementes



O presidente do Sistema Famasul, Maurício Saito, afirmou que o evento realizado em Ponta Porã comprova o potencial do Agro, dando ênfase às demandas dos produtores rurais. “Uma pesquisa realizada pela CNA mostra que entre as demandas do setor estão o acesso ao crédito, o alto custo produtivo e a infraestrutura. Efetivamente aqui, é um exemplo do Brasil que dá certo”.



Participaram do evento o secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; o secretário da Semagro, Jaime Verruck; o superintendente da SFA, Celso Martins; o deputado estadual, Gerson Claro; o secretário Especial de Articulação Política, Sérgio de Paula; o presidente da Aprosoja/MS, Juliano Schmaedecke; o vice-presidente da Associação, André Dobaschi; e os presidentes dos sindicatos rurais de: Ponta Porã, André Cardinal; de Dourados, Lúcio Damalia; de Caarapó, Carlos Eduardo Macedo Marques, além de outras lideranças locais.