Ministérios negociam apoio para a comercialização de milho

Divulgação/Aprosoja Contrato visa dar sustentação ao produtor através das vendas do produto

Reunião entre Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Ministério da Fazenda sobre oferta de contrato de opção de venda para o milho, pode chegar até 3 milhões de toneladas. Parceria visa sinalizar sustentação ao produtor através das vendas do produto.



Através de levantamentos que sinalizem ao produtor rural o comportamento do mercado futuro do grão, a operação realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) atenderá, sobretudo, a safra de inverno, cuja colheita inicia em julho próximo. Por meio deste instrumento, Governo permite ao produtor rural, formar estoques públicos e proteger os agricultores ou cooperativas contra o risco de quedas no preço.



De acordo com a Secretaria de Política Agrícola (SPA), o governo analisa a necessidade de garantir o preço do milho por meio de compra direta (Aquisição do Governo Federal/AGF), caso a cotação do grão fique abaixo do mínimo, hoje de R$ 16,50/saca de 60 kg, em Mato Grosso e Rondônia, e de R$ 19,21/saca nas regiões Sul e Sudeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.



Com isso, o Ministério da Agricultura aponta à necessidade de liberação em valor superior a R$ 100 milhões para dar seguimento às operações de garantia de preço mínimo do trigo. Dessa forma, a Conab poderá fazer novos leilões de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural ou suas Cooperativas (Pepro) e Prêmio para o Escoamento de Produto (Pep) de trigo. O preço mínimo do cereal está em R$ 644,17 a tonelada nos estados do Sul do país.