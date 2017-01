Ministério da agricultura fecha 26 unidades técnicas para melhorar gestão e economizar recursos

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), extinguiu 26 das 84 Unidades Técnicas Regionais (Utras), decisão foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 30 de dezembro, baseada em estudos técnicos que levaram em consideração o valor bruto de produção agropecuária.



Com a diminuição de unidades a economia será de aproximadamente R$ 1,1 milhão por ano, gastos atualmente apenas com a manutenção do patrimônio e do material de expediente.



O estudo inicial, concluído no primeiro semestre deste ano, recomendava o fechamento de 54 unidades. Nesta primeira etapa, no entanto, serão fechadas 26 unidades. As demais poderão ser extintas no segundo semestre de 2017, após nova atualização e detalhamento dos dados já levantados.