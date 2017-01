Milho transgênico: área plantada deve alcançar 15,7 milhões de hectares

Divulgação/Assessoria Aprosoja A expectativa para o milho de inverno geneticamente modificado é de alcançar 92% da área total

O segundo acompanhamento da adoção de biotecnologia agrícola no Brasil, safra 2016/2017, realizado pela consultoria Celeres apresenta praticamente o mesmo número do relatório anterior, atingindo área total de 52,5 milhões de hectares.



O milho inverno geneticamente modificado atingirá 91,8% da área total semeada ou 10,4 milhões de hectares. No caso do milho verão, os números do segundo levantamento da safra 2016/2017 mostram um total de 5,3 milhões de hectares ou 82,3% de adoção.



Deste total, 63,9% serão cultivados com eventos RI/TH, devido, principalmente, ao grande número de tecnologias oferecidas no mercado e a alta aceitação por parte dos agricultores. No caso do milho o número de tecnologias aprovadas com genes combinados chegou a 22.