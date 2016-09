Milho safrinha tem queda de 40% no preço em Mato Grosso do Sul

Com quase toda a colheita do milho 2ª safra em Mato Grosso do Sul encerrada, o preço da saca de 60 quilos que é pago pelo produtor já chegar ao valor de R$ 30 no Estado, o que se mostra 40% inferior a comercialização do início da safra, levando em consideração os anos anteriores.





Porém a incerteza ainda toma conta dos produtores com relação ao aumento nos preços da saca de milho para as próximas temporadas. Uma vez que já haviam sido registradas travamento da produção com até 50% do valor inferiores.



Já a colheita do milho 2ª safra chegou aos 90,4% da área plantada em Mato Grosso do Sul, porém a queda na produção do grão já passou dos 30% nesta safra, conforme levantamento do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS), ferramenta desenvolvida pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS).



Diante disso, também verifica-se queda na produtividade no Estado, que agora é de 58 sacas por hectare. Antes, esperava-se 59,9 sc/hc, uma variação negativa de 32,16% em relação à 2ª safra de milho 2014/15. Agora, em relação ao ciclo anterior, a queda na produtividade também atinge 34%.