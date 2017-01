Mercado suíno começa ano queda para animal pronto para abate

Thiago Gomes/Susipe-PA

A Scot Consultoria, divulga dados com relação a queda no valor da arroba suína, “A cotação está em média a R$ 85 a arroba, o que representa uma queda de 3,4% frente aos R$ 88 a arroba do fechamento de 2016”, afirma analista Gustavo Aguiar.



No mercado atacadista, a carcaça especial está cotada em R$ 6,70 o quilo, com desvalorização de 1,5% na mesma base de comparação.



"A queda de preços, tanto para os suínos como para a carcaça no atacado, demonstra uma dificuldade de escoamento da produção, em um cenário em que o consumo não dá conta da oferta vigente", conclui Aguiar.



Ainda segundo o analista, a carne de frango também vem apresentando desvalorizações, o que torna a concorrência mais difícil.