Mercado pecuário tem expectativa de menor consumo e muita oferta para 2017

Consumo de carne bovina pode ser menor no próximo ano

A expectativa é de um ano mais difícil e de preços menores, especialmente pela oferta de gado que deve ser maior e a redução ainda maior do consumo pela crise vivida pelo País que não tem perspectiva de mudanças tão cedo.



Segundo o empresário rural Eduardo Folley Coelho, “As exportações podem melhorar e ajudar a sustentar o mercado, o custo de produção da pecuária brasileira ainda é competitivo”. Afirmou em entrevista ao Correio Rural.



Ainda segundo o empresário o setor vive uma dispersão de resultados, o Brasil está cada vez melhor na sanidade e, ao mesmo tempo, os pecuaristas estão se tecnificando e ganhando eficiência.



Talvez a arroba média de 2017 permaneça igual à de 2016, podendo haver alguma perda pela inflação. Já o mercado do boi gordo, pode haver melhora nas exportações, o que poderá compensar alguma perda pela redução do consumo e talvez uma maior oferta de animais.