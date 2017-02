Rural A - A+ Tamanho do texto Mercado do boi gordo se mantém estável após alta da semana passada Frigoríficos optam por redução de abates com mercado de carne bovina com osso Flavia Andrade

Após a pressão de baixa registrada na semana passada, o mercado o boi gordo apresentou maior estabilidade nas cotações na abertura desta semana. Algumas indústrias ainda estão fora das compras e aguardam o comportamento do mercado para definição das ofertas de compra. Dessa forma, por enquanto, há pouca movimentação nos negócios. Nas regiões onde as pastagens se encontram em melhores condições, é comum ver pecuaristas retendo suas boiadas à espera de valorização da arroba e, nessas regiões, isto tem dificultado o alongamento das programações de abate. Porém, apesar dessa resistência por parte dos pecuaristas e da baixa oferta de boiadas, o consumo de carne não tem dado sinais de melhora e não há uma maior necessidade das empresas intensificarem suas compras. Diante disso, como estratégia de controle de estoques, alguns frigoríficos têm optado pela redução dos abates. No mercado atacadista de carne bovina com osso, estabilidade. Depois da alta da semana passada, novas movimentações não estão descartadas em curto prazo.

