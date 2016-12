Mercado de milho teve ano de cotações recordes no Brasil

Divulgação/Famasul O mercado brasileiro de milho teve um ano de 2016 de cotações recordes.

O ano de 2016 foi um período de dificuldades para o abastecimento dos compradores, com baixos estoques. Com a oferta limitada no mercado interno, o país teve o maior volume de importações em 20 anos.



Segundo Glauber Silveira (Vice-Presidente da Abramilho) em entrevista ao Notíciasagricolas, diz que, o milho é o produto mais produzido no mundo, sendo 30% de toda a produção. O milho representa 2/3 da produção de ração animal, sendo possível considerar presente em 75% da carne, por estar presente na ração.



Ainda segundo Silveira, o déficit mundial é de 130 milhões, com isso a criação do programa “Mais milho” tem como objetivo trazer mais produtividade, segurança, tecnologia, comercialização e renda para o produtor.



Os preços continuam firmes no mercado, segundo levantamento da Scot Consultoria, na região de Campinas-SP, a saca de 60 quilos de milho está cotada em R$38,50 (21/12), para a entrega imediata, sem o frete, frente a negócios em até R$36,00 por saca no início do mês.



Até que a colheita da safra de verão ganhe força, a expectativa é de mercado mais firme, já que os estoques internos estão em níveis baixos comparativamente com anos anteriores.



A expectativa é de mercado firme para o milho neste final de ano e começo de 2017, porém, a baixa movimentação interna e para exportação continuam como fatores limitantes para os aumentos de preços. Além do câmbio, as atenções estarão voltadas ao clima e ao desenrolar da colheita da primeira safra 2016/2017, bem como a demanda interna.