Maquinário totalizando R$600mil será entregue para pequenos produtores rurais nesta segunda

Repasse beneficiará 300 famílias agrícolas com fomento da agricultura familiar

Trezentas famílias agrícolas serão beneficiadas com os 159 equipamentos que foram adquiridos através de dois convênios que somados equivalem R$ 600 mil de fomento a agricultura familiar sul-mato-grossense.



Do total, R$ 220 mil foram aprovados para a compra dos 28 resfriadores, sendo parte relativa da União e a outra do Executivo Estadual.



Já para as compras das ordenhadeiras foi movimentado o valor de R$ 454.963,00, montante que também reúne valor do Governo Federal e do Estado.



Os 131 produtores que receberão as ordenhadeiras são de 29 municípios, sendo eles: Anastácio, Aquidauana, Nioaque, Bandeirantes, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Rochedo, Sidrolândia, Terenos, Camapuã, Costa Rica, São Gabriel do Oeste, Dourados, Rio Brilhante, Vicentina, Iguatemi, Itaquiraí, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Paranaíba, Selvíria e Três Lagoas.



Com os resfriadores a estimativa é de que 168 pequenos produtores rurais sejam atendidos em 18 municípios do Mato Grosso do Sul.



A aquisição dos resfriadores foi viabilizada via convênio da Agraer com a Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste). Já as ordenhadeiras foram adquiridas com recursos do convênio pactuado entre a Agência, a Caixa Econômica Federal e o antigo MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), que, agora, é a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e o Desenvolvimento Agrário (Sead).