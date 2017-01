Mapa suspende registro de 63 fungicidas para controle da ferrugem da soja

Claudia Godoy/Embrapa divulgação Após análises e estudos relacionados aos fungicidas, deu-se a necessidade de suspensão do registro dos mesmos

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (Ato 71), em dezembro de 2016. A decisão prevê a exclusão da recomendação de controle da ferrugem asiática da bula dos produtos listados abaixo em até 90 dias, contados, a partir de 16 de dezembro 2016. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) suspendeu a recomendação de uso no Brasil de 63 fungicidas utilizados no controle da ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi) para cultura da soja.



Após a avaliação dos laudos de eficácia dos fungicidas e pareceres técnicos realizados pela Comissão Técnica de Reavaliação Agronômica de Produtos para o Controle de Phakopsora pachyrhizina Cultura da Soja, o Mapa divulgou a decisão. O trabalho da Comissão continua em 2017, com a avaliação de fungicidas formulados em misturas.



A reavaliação vem sendo feita em razão da redução da sensibilidade do fungo Phakopsora pachyrhizi a alguns fungicidas. “Muitos fungicidas registrados tiveram sua eficiência reduzida por adaptação do fungo, embora até o momento não tivessem seu rótulo alterado, podendo induzir o produtor a utilização de produtos com baixa eficiência e perdas de produtividade com essa doença”. Segundo informações da pesquisadora Cláudia Godoy, da Embrapa Soja.