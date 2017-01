Mapa cria grupo para organização do Sistema Nacional de Emergências Agropecuárias

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) criou um grupo de trabalho (GT) para elaborar proposta de organização do Sistema Nacional de Emergências Agropecuárias, objetivando dar mais agilidade no atendimento de situações inesperadas que possam afetar a produção agropecuária brasileira.



Objetivo do GT é definir as diretrizes para capacitação de técnicos, reconhecimento de pragas e doenças e a mobilização imediata em casos de emergência. A portaria que institui o GT foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (3).



De acordo com o secretário de Defesa Agropecuária, Luis Rangel, a criação do GT para elaborar o Sistema Nacional de Emergências Agropecuárias garante mais eficiência ao país na área de sanidade animal e vegetal. Isso, acrescenta, vai evitar que pragas e doenças tragam prejuízos econômicos e fechem mercados potenciais à produção brasileira.



O GT será formado por veterinários, zootecnistas, farmacêuticos, químicos e engenheiros agrônomos dos estados e da União. A proposta de organização do Sistema Nacional de Emergências Agropecuárias deverá ser apresentada pelo grupo em 90 dias. Se houver necessidade, o prazo poderá ser ampliado.