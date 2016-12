Mapa abre inscrições para duas das principais feiras de pescado do mundo

Deurico/Capital News

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) abriu processo de seleção de expositores para as feiras Seafood Expo North America, em Boston (EUA), e Seafood Expo Global, em Bruxelas (Bélgica), nos meses de março e abril de 2017.



A participação nos dois principais eventos de promoção e comercialização de produtos da pesca e aqüicultura do mundo, são considerados estratégicos para o pescado brasileiro, sendo promovida pelas secretarias de Aquicultura e Pesca e de Relações Internacionais do Agronegócio do Mapa, juntamente com o Ministério das Relações Exteriores.



Além do alcance global das feiras, União Européia e Estados Unidos, que sediam as exposições, representando os maiores mercados importadores de pescados do mundo, consumindo o equivalente a US$ 50 bilhões por ano.



O pescado lidera o ranking da comercialização de produtos agropecuários, movimentando mais de US$ 100 bilhões por ano, o que torna o produto estratégico para o crescimento da participação do Brasil no mercado agrícola mundial.



As inscrições para participar da missão brasileira vão até 15 de janeiro e podem ser feitas pelo site do Mapa, no endereço: www.agricultura.gov.br/seafoodboston.



As inscrições para a missão comercial da exposição de Bruxelas vão até 21 de janeiro no link: www.agricultura.gov.br/seafoodbruxelas.



Também podem ser feitos contatos com as secretarias por meio do e-mail: feiras.seafood@agricultura.gov.br.