Mapa abre consulta pública para normatização de abate humanitário

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Propostas determinam que haverá monitoramento desde o embarque na propriedade

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) abriu consulta pública do regulamento de manejo pré-abate e abate humanitário. O prazo para participação é de 30 dias.

O objetivo das normas é evitar dor e sofrimento desnecessários aos animais em todos os estabelecimentos inspecionados oficialmente que realizam abates e aproveitamento dos animais para fins comerciais. É proibido espancar os animais; agredi-los; erguê-los pelas patas, chifres, pelos, orelhas ou cauda; qualquer outro procedimento que os submeta a dor, medo ou sofrimento. As informações são do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) do MAPA.

Anteriormente, o controle era feito apenas na chegada ao abatedouro. As principais propostas determinam que haverá monitoramento desde o embarque na propriedade, passando pelo transporte até o desembarque no frigorífico. Esses controles serão baseados na inspeção dos caminhões, incluindo tacógrafos para fiscalização da velocidade, e exames nos animais para verificação de possíveis lesões antes do abate. A nova regra deverá reduzir o tempo de jejum dos animais, que varia conforme a espécie (bovino, suíno ou ave).

Outra novidade será a obrigatoriedade de os frigoríficos manterem um responsável pelo cumprimento das normas de bem-estar animal (BEA), que prestará orientações no pré-abate e abate. O responsável também deverá instruir os motoristas dos veículos utilizados para transportar animais.