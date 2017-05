Manter status de estado livre da aftosa é essencial para exportação de carne, diz Governo

Chico Ribeiro/Governo Campanha de vacinação será realizada em duas etapas este ano

Com meta de vacinar 20 milhões de animais em Mato Grosso do Sul durante a campanha contra a febre aftosa, o governo reforçou a importância da parceira com produtores rurais para garantir que o estado continue sendo reconhecido como região livre da doença.



Para o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), é importante que a carne exportada para países vizinhos, asiáticos e a União Europeia, continue sendo reconhecida como de excelência, para que o estado continue fornecendo e exportando o produto.



“Com certeza manter o status que nós temos hoje de área livre de febre aftosa com vacinação, que possibilita principalmente a expansão nos mercados internacionais, é fundamental”, afirmou Azambuja.



Lançada oficialmente na manhã da última terça-feira (2), a campanha de vacinação dos rebanhos este ano será realizada em duas etapas, agora no mês de maio e também em novembro. Proprietários dos animais podem optar por realizar a vacinação em apenas uma das duas etapas, mas as vacinas só podem ser adquiridas durante o período estipulado no calendário.

Dividido em três regiões, a vacinação obedecerá ao calendário estipulado para todo o estado. Nas regiões de fronteira e planalto, a imunização será realizada entre os dias 1º e 31 de maio. Já no pantanal, a vacinação será de 1º de maio a 15 de junho. Informações podem ser obtidas pelo disk aftosa: 0800-679-120.



Abertura oficial da campanha, realizada na sede do CLC, em Campo Grande, contou com a presença do secretário da Semagro, Jaime Verruck, do titular da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, do deputado estadual Márcio Fernandes, do superintendente federal do Ministério da Agricultura em MS, Celso Martins, e demais autoridades.