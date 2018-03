Maior agência de atendimento especializado agro é inaugurada

Campo Grande terá a maior agência de Atendimento Especializado Agro do Brasil. O lançamento será nesta sexta-feira (16), na Agência Estilo. O produtor rural terá a disposição uma equipe capacitada em crédito rural e investimento, aliados a consultoria de engenheiros agrônomos.

O Banco do Brasil é o maior parceiro do Agronegócio no país e em Mato Grosso do Sul. Os médios e grandes produtores rurais terão o atendimento centralizado na Agência Estilo Campo Grande, com horário estendido.

O vice-presidente de agronegócios do BB, Tarcísio Hübner, o governador Reinaldo Azambuja, outras autoridades e produtores rurais estarão presentes no lançamento do serviço.