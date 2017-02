Lucro líquido do setor agropecuário nos EUA deve cair 8,7% em 2017

Deurico/Capital News Receita da pecuária deve aumentar levemente durante o ano

Setor que engloba lavouras e produção pecuária nos Estados Unidos deve recuar lucros líquidos em aproximadamente 8,7% em 2017, de acordo com estimativa do Departamento de Agricultura do país (USDA). Quarto ano em queda, e o lucro líquido deve somar US$ 62,3 bilhões em 2017, atingindo metade do recorde de US$ 123 bilhões registrado em 2013.



A estimativa evidencia a desaceleração cada vez mais acentuada da economia agrícola, resultado de quatro anos de safras volumosas de milho e soja. A receita da pecuária deve aumentar levemente em 2017, com a melhora dos preços de lácteos e de ovos. Segundo o governo, preços de carne vermelha e de peru devem recuar, enquanto os de carne de frango devem se manter estáveis.