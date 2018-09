Inovação e tecnologia será o ponto principal da Showtec 2019

Deurico Remos/Capital News Evento é realizado pela Fundação MS e tem estimulado a agropecuária há 23 anos em estado de Mato Grosso do Sul

Foi lançado nesta sexta-feira (28) o Showtec 2019, na sede do Sistema Famasul, em Campo Grande. A feira, que é organizado pela Fundação MS, é considerada uma das maiores do segmento de agricultura e pecuária do Brasil. No lançamento, os organizadores apresentaram as novidades para este ano, bem como toda a programação.

O evento está marcado para os dias 16, 17 e 18 de janeiro do próximo ano, em Maracaju (MS) e deve contar com mais de 100 expositores, mostras de tecnologias, maquinários agrícolas, painéis e espaços para realização de negócios.

Deurico Ramos/Capital News Presidente da Fundação MS, Luciano Muzzi Mendes

De acordo com o presidente da Fundação MS, Luciano Muzzi Mendes, as palestras vão abordar temas desde a produtividade, manejo, prevenção de pragas, tecnologia agrícola, gestão, entre outros, para o fortalecimento setor agropecuário de Mato Grosso do Sul. “Não podemos esquecer que a única forma de fortalecermos ainda mais nosso ramos de atividade é investindo em pesquisa, e a Showtec tem esta função. Já estamos há 23 anos organizando a feira e hoje podemos ver os resultados dela no campo, já que o estado vem batendo recordes de produtividade, mesmo em ano de clima desfavorável, pois produzir em um ano ‘bom’ é fácil, o segredo é ter lucratividade em períodos ruins”, explicou.

Para o diretor executivo da fundação, Juliano Schmaedecke, o ponto forte do evento é a programação técnica, na qual é preparada pelos parceiros na organização e profissionais de pesquisa, para atender os produtores todos os anos. “Iremos oferecer a eles (produtor) uma gama muito grande de informações, puramente e amplamente aplicáveis. Ou seja, o agricultor vai visitar a feira, participar das palestras e obter conhecimento que pode ser aplicado imediatamente na sua propriedade rural”, projetou.

Deurico Remos/Capital News Diretor executivo da fundação, Juliano Schmaedecke

Além disso, ele explicou que a entidade tem em seu “DNA” a pesquisa aplicada, que é voltada a trabalhar na demanda do produtor e devolvendo o resultado para ele. “Portanto, o evento tem a cada ano aumentado seu público. Uma prova disso, é que no últimos anos abrimos 7 novas unidades de pesquisa em fronteiras agrícolas. Nosso grau de influência hoje é de 2 milhões de hectares, sendo que, O MS tem hoje 2,7 milhões e, dessa forma, conseguimos mensurar o resultado que a feira traz ao setor”, exaltou.

O pesquisador de proteção de plantas da Fundação, José Fernando Jurca Grigoli, esclareceu como será desenvolvida a parte técnica do evento. Além das palestras, o pesquisador falou que os visitantes terão a parte visual em lavouras que serão desenvolvidas de diversas formas para que eles saibam o que é ou não correto no manejo de uma cultura. “Nós vamos mostrar de forma prática, por exemplo, o que a pressa ao plantar a soja ou colher o milho pode impactar na baixa produtividade. Esse ponto chamamos de guia prático, não precisamos de um um técnico altamente gabaritado para explicar aos visitantes, pois eles verão a influência na velocidade da semeadura na qualidade dos in loco”, esclareceu.

Deurico Remos/Capital News Chefe geral da Embrapa em Dourados, Guilherme Asmus

Já o chefe geral da Embrapa em Dourados, Guilherme Asmus, classificou o Showtec como uma vitrine de tecnologias. “O vento é o momento e local em que as instituições que trabalham com pesquisas agrícola tem a oportunidade de mostrar suas análises para o setor organizado. Ou seja, podemos agregar não só a questão dos insumos das máquinas, mas também com recursos que poderão ser inseridos que poderão surtir efeitos na alta produtividade”, finalizou.

Toda a programação do Showtec podem ser acessadas neste link.

Sobre o Showtec

O Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do segmento. A feira é destinada aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, e leva informações de forma direta e aplicável.

O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras) e Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), contando com patrocínio do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e Sicredi. O Showtec conta, ainda, com o apoio da Prefeitura Municipal de Maracaju, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Semagro, Fundems, Banco do Brasil, Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação (Febrapdp) e Embrapa.