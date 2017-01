Importações de soja da União Européia atingem 6,2 mi t até 20 de dezembro

Divulgação Valor alcançado pela exportação ficou 5% abaixo, com relação ao mesmo período do ano anterior

As importações de soja da União Européia na safra 2016/17 atingiram 6,2 milhões de toneladas até 20 de dezembro, ficando 5% abaixo das 6,5 milhões de toneladas que haviam sido importadas no mesmo período da última temporada, conforme mostraram dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (04).



Na última semana, a União Européia importou 175 mil toneladas de soja, e até a semana anterior, havia sido importada uma quantidade total de 6 milhões de toneladas, de acordo com dados da Comissão Européia.



Para o farelo de soja, as importações acumuladas até agora em 2016/17 estavam em 8,4 milhões de toneladas, 19% abaixo das 10,4 milhões de toneladas que haviam sido importadas no mesmo período do ano passado, incluindo um volume semanal de 139 mil toneladas, segundo informações do órgão.