Iagro reforça prazo final de cadastro para áreas plantadas

Os agricultores de Mato Grosso do Sul tem que ficar atentos para o prazo final no dia 10.01 para cadastrarem as áreas cultivadas com soja no sistema da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Milton Nantes A estimativa total de área plantada em todo estado é de aproximadamente 2,671 milhões de hectares semeados

Até a manhã desta segunda-feira (8.1) a assessoria informou que já foram cadastrados 2.288 milhões de hectares plantados com soja. Ainda faltam 16,7% para chegar a meta de 2.671 milhões de hectares, conforme estimativa do IBGE de área a ser cultivada com soja na safra 2017/2018.



Desde a safra 2013/2014 o cadastro tem atingido mais de 80% da área cultivada com a oleaginosa. Na safra passada, 2016/2017, o percentual atingido chegou a 92% e na atual, 17/18, acumula 86% a dois dias do fim do prazo.



O bom andamento dos cadastros indica que a meta será atingida, assim como no ano passado. A estimativa da Aprosoja/MS é de que o Estado produza 8,3 milhões de toneladas nesta safra com produtividade média de 54,0 sacas/hectare.



Conforme os dados atualizados, agricultores de 11 municípios do Estado já finalizaram o cadastro, sendo Água Clara, Angélica, Alcinópolis, Brasilândia, Corumbá, Deodápolis, Fátima do Sul, Taquarussu, Três Lagoas, Juti, Paranhos.



Pré-requisito para a implementação das medidas de Defesa Sanitária Vegetal no Estado, principalmente durante o período de vazio sanitário, o cadastro da área é obrigatório e realizado exclusivamente pela internet. A não realização implica em autuação e multa.



O cadastro pode ser feito neste link.