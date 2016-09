Iagro abre cadastro de área para plantio de soja

Lucas da Rocha O alerta da Iagro vai também para as sanções que podem ocorrer caso os produtores não façam o cadastro

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) abriu cadastro da área de plantio de soja safra 2016/2017. O cadastro serve também para atualizar dados de produtores já cadastrados e inserir produtores.



O prazo é até o dia 10 de janeiro e a expectativa é de que em Mato Grosso do Sul a safra do grão atinja 2,5 milhões de hectares. A Iagro possui o sistema eletrônico Saniagro, onde o cadastro é realizado exclusivamente pela internet. Os produtores devem realizar o cadastramento o mais breve possível.



Cadastro

A obrigatoriedade é prevista na LEI Nº 3.333, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2006, publicada em 22 de dezembro de 2006, regulamentada pelo DECRETO Nº 12.657, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2008, que prevê o vazio sanitário da soja e as medidas fitossanitárias de controle da ferrugem asiática. O cadastro é pré-requisito para a implementação das medidas de Defesa Sanitária Vegetal em Mato Grosso do Sul.



O alerta da Iagro vai também para as sanções que podem ocorrer caso os produtores não façam o cadastro. “Quem não atualizar os dados ou não se cadastrar pode, conforme lei, paga multa, o que esperamos que não aconteça com nenhum produtor”, explica o chefe da Divisão de Defesa Vegetal de Mato Grosso do Sul, Filipe Portocarrero Petelinkar.